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Penulis: Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 3 November 2026 | 21.08 WIB

Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 3 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo dan Virgo (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Leo dan Virgo (Magnific)

JawaPos.com - Jati diri zodiak leo bangkit dan membersihkan pikiran dari semua hal negatif. Cobalah melibatkan diri dalam beberapa pekerjaan kemanusiaan, karena hal itu akan membawa ketenangan pikiran. 

Hari ini adalah waktu yang baik bagi leo untuk menjauh dari kehidupan yang serba cepat, memperlambat tempo, dan melihat segala sesuatu dari perspektif yang lebih luas.

Zodiak virgo akan mampu mencapai puncak. Produktivitas virgo diperkirakan akan meningkat pesat hari ini. Jadi, apa pun yang virgo lakukan akan memberikan hasil positif. Secara keseluruhan, virgo memasuki fase produktivitas. 

Kehidupan pribadi dan profesional akan mendapatkan manfaat dari waktu yang produktif ini. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk mencapai tujuan dan rencana yang telah ditetapkan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Selasa, 3 November 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo sebaiknya tidak mencari kenyamanan dengan orang lain jika tidak ingin mendatangkan masalah. Terkait karir, berhati-hatilah dan cobalah untuk tidak terlibat dalam perselisihan di tempat kerja.

Sementara itu, hindari berada di dekat air karena kecelakaan yang berhubungan dengan air mungkin terjadi. Terkait keuangan, periode ini tepat untuk meluncurkan ide yang telah leo pikirkan selama beberapa waktu.

Cinta Leo

Sebaiknya leo tidak mencari kenyamanan dengan orang lain karena hal itu hanya akan mendatangkan masalah. Kepuasan jangka pendek akan kalah dibandingkan dengan hal-hal negatif yang akan terjadi. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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