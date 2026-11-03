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Penulis: Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 3 November 2026 | 21.17 WIB

Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 3 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aries dan Taurus (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Aries dan Taurus (Magnific)

JawaPos.com - Zodiak aries mungkin akan melakukan bisnis secara diplomatis karena ada situasi sulit yang muncul. Orang-orang di sekitar mungkin tampak gelisah, jadi cobalah untuk menjauhi hal-hal negatif dengan sopan santun. 

Sisi positifnya adalah aries mungkin mengalami peningkatan pendapatan jika menggunakan keterampilan dan taktik dengan cara yang tepat.

Kemungkinan, zodiak taurus akan disalahpahami oleh orang-orang di sekitar. Berhati-hatilah saat mengungkapkan pikiran dan pendapat, karena kata-kata taurus rentan disalahartikan. 

Kesalahpahaman berulang kemungkinan akan membuat taurus kewalahan, kesal, dan kecewa. Pertimbangkan untuk menjelaskan sesuatu melalui tulisan dan jangan biarkan kesalahpahaman memengaruhimu.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Selasa, 3 November 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Zodiak aries sebaiknya tidak menyakiti pasangan jika ingin mencari kegembiraan di luar hubungan. Terkait karir, optimalkan kontak bisnis di pasar internasional karena bisnis dengan mitra akan meraih kesuksesan.

Sementara itu, tetaplah di rumah sebisa mungkin karena aries sedang rentan terhadap kecelakaan. Terkait keuangan, usaha yang berhubungan dengan pihak luar negeri diindikasikan akan berhasil jika dijalankan

Cinta Aries

Aries mungkin sedang ingin mencari kegembiraan di luar hubungan saat ini. Pastikan untuk tidak boleh menyakiti pasangan apa pun yang aries lakukan, jika tidak ingin menyesalinya. Menjalani hidup yang penuh risiko memang menyenangkan, dan aries harus siap menghadapi konsekuensinya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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