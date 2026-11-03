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Penulis: Leni Setya Wati
Selasa, 3 November 2026 | 21.40 WIB

Ramalan Shio Anjing Besok Rabu 4 November 2026: Peluang Pengakuan Karier Terbuka

Ilustrasi Shio Anjing (magnific/tartila)

JawaPos.com - Shio Anjing diprediksi mendapatkan hasil positif dari berbagai usaha yang selama ini telah dilakukan. Sejumlah pekerjaan atau proyek yang sempat tertunda berpeluang mencapai penyelesaian.

Sikap bertanggung jawab dan konsistensi dalam memenuhi janji membuat Anda semakin dipercaya oleh orang-orang di sekitar, termasuk rekan kerja dan atasan.

Hari ini menjadi waktu yang tepat untuk menuntaskan berbagai urusan yang masih menggantung. Ketekunan Anda berpotensi mendatangkan apresiasi, terutama ketika berhasil menunjukkan hasil nyata dari pekerjaan yang telah dijalankan.

Namun, hindari membuka kembali persoalan yang sebenarnya sudah selesai. Warna merah dan angka keberuntungan 2 dipercaya membawa energi positif, khususnya dalam membangun kerja sama.

Arah timur juga dikaitkan dengan fokus dan keharmonisan dalam menjalani aktivitas. Berikut adalah ramalan lengkap Shio Anjing yang dirangkum dari laman The Astro Scope.

Cinta dan Hubungan

Kehidupan asmara Shio Anjing diwarnai kejujuran, kesetiaan, dan perhatian terhadap orang-orang terdekat. Sifat protektif yang selama ini menjadi bagian dari karakter Anda dapat membuat pasangan merasa lebih aman dan dihargai.

Pertemuan atau kegiatan yang telah direncanakan bersama juga berpotensi berjalan lancar sehingga memperkuat kepercayaan dalam hubungan.

Bagi Shio Anjing yang masih lajang, kesempatan mengenal seseorang bisa datang melalui pertemuan formal atau perkenalan yang sudah diatur sebelumnya. Situasi tersebut dapat membantu Anda memahami karakter seseorang secara lebih jelas.

Meski demikian, kendalikan sikap keras kepala ketika terjadi perbedaan pendapat. Jangan terlalu memaksakan pandangan pribadi karena persoalan kecil bisa berkembang menjadi konflik jika tidak diselesaikan dengan komunikasi yang baik.

Karier dan Pekerjaan

Dalam bidang karier, Shio Anjing berpeluang menyelesaikan sejumlah tanggung jawab profesional yang sebelumnya sempat terhambat.

Menuntaskan draf pekerjaan, merampungkan kesepakatan, hingga merealisasikan proyek yang sudah direncanakan dapat memberikan hasil memuaskan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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