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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 3 November 2026 | 18.52 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn Selasa, 3 November 2026: Utamakan Istirahat dan Kebugaran

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Kesehatan Capricorn besok perlu mendapatkan perhatian lebih, terutama ketika kesibukan pekerjaan dan berbagai tanggung jawab mulai menyita banyak waktu.

Keinginan untuk menyelesaikan seluruh target terkadang membuat Capricorn lupa bahwa tubuh juga membutuhkan perawatan dan kesempatan untuk memulihkan energi.

Jika terus memaksakan diri tanpa memperhatikan batas kemampuan, kelelahan bisa memengaruhi konsentrasi maupun kenyamanan dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Karena itu, Capricorn sebaiknya mulai menyeimbangkan tuntutan pekerjaan dengan kebutuhan fisik dan emosional.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Capricorn pada Selasa, 3 November 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Rutinitas yang padat mungkin membuat Capricorn merasa sulit menyediakan waktu khusus untuk beristirahat.

Namun, menjaga kesehatan tidak harus selalu dilakukan melalui perubahan besar atau aktivitas yang membutuhkan banyak waktu.

Langkah sederhana seperti memperbaiki jadwal tidur, mengatur waktu makan, dan memberikan jeda di sela pekerjaan dapat membantu menjaga kondisi tubuh.

Editor: Novia Tri Astuti
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