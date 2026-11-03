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Penulis: Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 3 November 2026 | 16.26 WIB

Ramalan Shio Besok Rabu 4 November 2026: Kuda, Kambing, Monyet, Ayam, Anjing dan Babi

Ramalan Shio besok Rabu 4 November 2026. (Magnific) - Image

Ramalan Shio besok Rabu 4 November 2026. (Magnific)

JawaPos.com – Ramalan shio untuk besok, Rabu, 4 November 2026, menghadirkan banyak pesan menarik bagi enam kelompok kelahiran.

Menurut kalender Tiongkok, hari tersebut jatuh pada hari Kuda yang sarat energi, dorongan, dan semangat bertindak.

Energi Air Yang turut memengaruhi urusan cinta, pergaulan, kesehatan, hingga keputusan keuangan setiap orang yang membacanya.

Setiap shio mendapat saran khusus yang disampaikan secara ringkas, praktis, dan mudah diterapkan dalam keseharian kita.

Dilansir dari laman Astrologyk pada Selasa (3/11), dijelaskan mengenai ramalan Shio Kuda, Kambing, Monyet, Ayam, Anjing dan Babi Besok Rabu  4 November 2026.

1. Kuda

Hari Kuda menurut kalender Tiongkok mendorong tindakan gegabah, namun kamu mampu mengubah keadaan bila memang diperlukan.

Jangan batasi keinginanmu, tetapi tetaplah berpikir jernih, dan dalam cinta, jangan menahan perasaan terhadap pasangan tercinta.

Editor: Novia Tri Astuti
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