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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 3 November 2026 | 16.21 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Capricorn Selasa, 3 November 2026: Perasaan Tumbuh dari Lingkaran Pertemanan

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Perjalanan asmara Capricorn berpotensi menghadirkan dinamika perasaan yang cukup membingungkan, terutama ketika kedekatan dengan seseorang mulai terasa berbeda dari biasanya.

Hubungan yang awalnya hanya sebatas pertemanan mungkin perlahan menumbuhkan ketertarikan lebih dalam, tetapi belum tentu mudah untuk mengetahui apakah perasaan tersebut berbalas.

Di sisi lain, Capricorn yang sudah memiliki pasangan perlu menjaga komunikasi agar kesibukan tidak membuat kedekatan emosional semakin berkurang.

Berikut ramalan asmara zodiak Capricorn pada Selasa, 3 November 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Capricorn yang masih lajang, kedekatan dengan seseorang dalam lingkungan pertemanan mungkin mulai menimbulkan perasaan yang sulit diabaikan.

Kamu bisa saja merasa lebih nyaman berbicara dengannya, menikmati waktu bersama, atau mulai memikirkan kemungkinan hubungan yang lebih serius.

Namun, perubahan perasaan tersebut belum tentu menunjukkan bahwa orang yang bersangkutan memiliki ketertarikan serupa.

Situasi ini mungkin membuatmu sedikit canggung karena tidak ingin mengambil langkah yang justru merusak hubungan pertemanan yang sudah terjalin.

Editor: Novia Tri Astuti
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