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Penulis: Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 3 November 2026 | 03.45 WIB

Ramalan Zodiak Taurus Minggu Ini 2 - 8 November 2026: Keuangan, Keberuntungan, Kesehatan dan Cinta

Ramalan Zodiak Taurus Minggu ini 2 - 8 November 2026./Magnific/ pikisuperstar - Image

Ramalan Zodiak Taurus Minggu ini 2 - 8 November 2026./Magnific/ pikisuperstar

JawaPos.com – Zodiak Taurus punya perjalanan menarik pada 2 sampai 8 November 2026, terutama dalam urusan keuangan dan kesehatan.

Ramalan Minggu ini juga memberi gambaran tentang keberuntungan serta kehidupan cinta yang layak kamu cermati dengan saksama.

Suasana perayaan membuat banyak orang lebih konsumtif, sehingga panduan untuk menjaga dompet dan tubuh terasa sangat dibutuhkan.

Dilansir dari laman Astrotalk pada Senin (2/11), dijelaskan mengenai ramalan Zodiak Taurus Minggu Ini 2 sampai 8 November 2026 mengenai keuangan, kesehatan, keberuntungan dan cinta.

1. Keuangan

Hari Jumat bertepatan dengan Dhanteras, waktu yang baik bagimu untuk membeli emas, perak, atau perlengkapan rumah.

Pemasukanmu cenderung bertambah secara stabil berkat bantuan dari teman-teman dan jaringan pergaulan di lingkungan kerja profesional.

Meski begitu, kamu perlu sangat teliti memeriksa tagihan, kesepakatan, dan kontrak sebelum menandatangani atau melakukan pembayaran.

Hari Rabu dan Kamis cocok dipakai untuk membuat keputusan keuangan yang melibatkan kerja sama pihak lain.

Sebaiknya jangan meminjamkan uang kepada teman, sebab hal itu berpotensi menimbulkan masalah dan mengganggu kelancaran keuanganmu.

Editor: Hanny Suwindari
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