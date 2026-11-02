Ramalan Shio Babi Minggu Ini 2 - 8 November 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta

Ramalan Shio Babi Minggu ini 2 - 8 November 2026./Magnific/ magnific
JawaPos.com – Shio Babi memasuki pekan yang menuntut ketenangan, kehati-hatian, dan kemauan untuk melepaskan hal yang tidak berguna.
Ramalan untuk 2 sampai 8 November 2026 menunjukkan empat bidang yang perlu kamu perhatikan secara seimbang.
Minggu ini, keuangan, kesehatan, karier, dan cinta sama-sama meminta sikap jujur serta langkah yang tidak terburu-buru.
Warna kuning dan arah utara menjadi simbol yang membantu menjaga suasana hati tetap ringan dan terarah.
Dilansir dari laman The Astro Scope pada Senin (2/11), dijelaskan mengenai ramalan Shio Babi Minggu Ini 2 sampai 8 November 2026 mengenai keuangan, kesehatan, karier dan cinta.
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1. Keuangan
Urusan uang pekan ini sebaiknya dihadapi dengan sikap hati-hati dan tidak mudah tergoda oleh keadaan sekitar.
Saatnya menghentikan pengeluaran yang tidak perlu dan meninjau kembali rencana keuangan jangka panjang milikmu dengan teliti.
Angka tiga bisa dipakai untuk membagi anggaran menjadi tiga kelompok, yaitu kebutuhan pokok, keinginan, dan tabungan.
Tingkat keberuntungan finansialmu hanya mencapai 31 persen, sehingga rezeki tak terduga sebaiknya tidak dijadikan tumpuan utama.
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