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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 3 November 2026 | 00.04 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Libra Senin, 2 November 2026: Saatnya Menata Anggaran dan Tabungan

Ilustrasi zodiak Libra (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (magnific)

JawaPos.com - Keuangan Libra pada Senin, 2 November 2026, berpeluang menjadi lebih stabil apabila kamu mulai memperhatikan pola pengeluaran dan mengatur penggunaan uang secara terencana.

Sejumlah kebutuhan pribadi maupun rumah tangga mungkin membutuhkan perhatian lebih, sehingga kamu perlu menentukan prioritas agar kondisi finansial tidak terganggu.

Jangan hanya berfokus pada pemasukan, tetapi perhatikan pula bagaimana uang digunakan setiap hari karena kebiasaan kecil dapat memberikan pengaruh terhadap kestabilan keuangan.

Berikut ramalan keuangan zodiak Libra pada Senin, 2 November 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Libra sebaiknya mulai meninjau kembali kebiasaan belanja yang selama ini dilakukan.

Kamu mungkin memiliki beberapa keinginan yang ingin segera dipenuhi, mulai dari membeli barang pribadi hingga memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Namun, tidak semua pengeluaran harus dilakukan dalam waktu bersamaan.

Cobalah membedakan kebutuhan wajib dari keinginan yang masih bisa ditunda agar uang yang tersedia dapat digunakan secara lebih bijaksana.

Editor: Novia Tri Astuti
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