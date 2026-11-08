Kebun Uang November 2026: Libra, Virgo, Capricorn, Leo, dan Aries Menarik Rezeki Tanpa Mengejar Lagi

Ilustrasi Zodiak (freepik)
JawaPos.com - Banyak orang mengejar uang seperti mengejar kupu-kupu. Satu dikejar, satu didapat. Dua dikejar, dua didapat.
Cara ini melelahkan, dan hasilnya hanya sebanyak tenaga yang dikeluarkan.
Ada pandangan lain yang layak direnungkan, yakni membangun kebun yang indah agar kupu-kupu datang dengan sendirinya.
Itulah filosofi kebun uang. Menurut kepercayaan ini, rezeki tidak sekadar dikejar, tetapi disiapkan wadahnya.
Seseorang menanam bibit kebaikan, menyiraminya dengan sedekah dan berderma, lalu memupuknya dengan doa.
Ketika kebun itu berbunga dan pemiliknya siap, rezeki dipercaya datang lebih mudah.
Pada November 2026, 5 zodiak berikut dipercaya memiliki peluang terbaik untuk memetik hasil kebun tersebut.
Berikut penjelasannya yang dirangkum dari kanal YouTube Opa Andrew 88 pada Sabtu (07/11).
1. Libra
Libra dikenal sebagai zodiak yang mengutamakan keseimbangan dan keadilan.
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Jawa Pos
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