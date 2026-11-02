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Penulis: Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 2 November 2026 | 20.51 WIB

Ramalan Shio Anjing Besok Selasa 3 November 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta

Ramalan Shio Anjing besok Selasa 3 November 2026 / foto : Magnific/ rawpixel.com - Image

Ramalan Shio Anjing besok Selasa 3 November 2026 / foto : Magnific/ rawpixel.com

JawaPos.com – Ramalan Shio Anjing untuk besok, Selasa, 3 November 2026, menyoroti keseimbangan antara kepedulian dan kehati-hatian.

Karakter jujur dan protektif milik pemilik Shio Anjing akan terasa menonjol pada hari tersebut.

Berbagai bidang kehidupan, mulai dari uang, tubuh, pekerjaan, hingga hubungan asmara, memberi pesan yang saling melengkapi.

Simbol sederhana seperti warna merah, arah timur, dan angka 2 turut hadir sebagai pelengkap.

Dilansir dari laman The Astro Scope pada Senin (2/11), dijelaskan mengenai ramalan Shio Anjing besok Selasa 3 November 2026 mengenai keuangan, kesehatan, karier dan cinta.

1. Keuangan

Saat hendak berbelanja atau membeli sesuatu, angka 2 bisa dijadikan pegangan dalam mengambil keputusan yang bijak.

Patungan biaya atau berbagi tanggung jawab dengan orang lain dapat membuat risiko kerugian menjadi lebih kecil.

Sebaiknya hindari kesepakatan bernilai besar yang menjanjikan keuntungan secara cepat, sebab risikonya biasanya jauh lebih tinggi.

Buku catatan keuangan berwarna merah atau cek yang ditulis menghadap timur bisa mengundang hasil yang baik.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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