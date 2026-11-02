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Penulis: Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 2 November 2026 | 19.09 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn Senin 2 November 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta

Ramalan Zodiak Capricorn Senin 2 November 2026./Magnific/ rawpixel.com - Image

Ramalan Zodiak Capricorn Senin 2 November 2026./Magnific/ rawpixel.com

JawaPos.com – Ramalan Zodiak Capricorn untuk besok, Senin, 2 November 2026, menyoroti keuangan, kesehatan, karier, dan cinta sekaligus.

Capricorn dikenal sebagai sosok pekerja keras yang sering kali sibuk mengurus banyak tanggung jawab harian mereka.

Karena itu, perjalanan mereka sepanjang hari sering diwarnai berbagai tantangan kecil yang cukup memengaruhi suasana hati.

Meski begitu, setiap hambatan bisa disikapi dengan tenang jika memahami dengan jelas arah yang ingin dituju.

Dilansir dari laman Astrotalk pada Minggu (1/11), dijelaskan mengenai ramalan Zodiak Capricorn besok Senin 2 November 2026 mengenai keuangan, kesehatan, karier dan cinta.

1. Keuangan

Urusan uang mungkin terasa menjengkelkan karena muncul penundaan atau hambatan yang sama sekali tidak kamu duga.

Situasi tersebut bisa membuat kamu merasa rencana keuanganmu berjalan lambat bahkan seolah tidak lagi bergerak maju.

Namun satu hari yang sulit tidak otomatis berarti seluruh rencanamu akan gagal atau tidak membuahkan hasil.

Berikan dirimu waktu yang cukup untuk mencari jalan keluar dan menyelesaikan persoalan secara bertahap dan teratur.

Editor: Hanny Suwindari
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