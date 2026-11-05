Tidak Harus Kaya, 8 Kebiasaan Pagi Ini Bikin Hidup Lebih Bahagia di Usia 70-an

Ilustrasi kebiasaan pagi yang bikin orang tetap bahagia di usia 70 tahunan (Freepik) JawaPos.com – Memasuki usia lanjut bukan berarti seseorang harus kehilangan semangat untuk menikmati kehidupan. Banyak orang justru mampu menjalani masa tua dengan perasaan bahagia, pikiran tenang, dan aktivitas yang tetap produktif meskipun usia mereka sudah menginjak 70 tahun. Kondisi tersebut tentu tidak terbentuk dalam semalam. Salah satu hal yang dapat mendukung kebahagiaan di usia senja adalah kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten, terutama ketika memulai hari. Rutinitas pagi memiliki peran penting karena dapat membantu seseorang mempersiapkan kondisi fisik sekaligus emosional sebelum menjalani berbagai aktivitas. Mulai dari melakukan gerakan ringan, menikmati sarapan bergizi, hingga menjaga hubungan dengan orang-orang terdekat. Menariknya, kebahagiaan di usia lanjut tidak selalu berkaitan dengan kekayaan atau pencapaian besar. Kebiasaan sederhana yang memberikan rasa nyaman, tujuan hidup, dan kesempatan untuk tetap berkembang juga dapat membuat hari-hari terasa lebih bermakna. Dilansir dari laman Geediting, terdapat delapan kebiasaan pagi yang kerap dilakukan orang-orang yang tetap menikmati kehidupan di usia 70-an. Berikut ulasannya. 1. Tidak Terburu-buru Ketika Memulai Aktivitas Pagi Orang yang menikmati masa tua dengan bahagia umumnya tidak merasa harus menjalani pagi dengan tergesa-gesa. Mereka memberikan kesempatan kepada tubuh untuk beradaptasi setelah beristirahat sepanjang malam. Beberapa kegiatan sederhana seperti duduk sejenak, meregangkan otot, atau menikmati udara pagi menjadi bagian dari rutinitas mereka. Kebiasaan tersebut membantu menciptakan suasana yang lebih santai sebelum memulai aktivitas harian. Alih-alih langsung memikirkan pekerjaan atau berbagai tanggung jawab, mereka memilih menikmati waktu yang dimiliki. Dengan begitu, pagi hari bisa menjadi momen untuk membangun suasana hati yang lebih positif. 2. Menjaga Tubuh Tetap Aktif dengan Olahraga Ringan Bertambahnya usia bukan alasan untuk berhenti bergerak. Justru aktivitas fisik yang disesuaikan dengan kemampuan tubuh dapat membantu menjaga kebugaran selama masa lanjut usia. Tidak harus melakukan olahraga berat, berjalan santai di sekitar rumah, melakukan peregangan, atau mengikuti senam ringan sudah bisa menjadi pilihan. Aktivitas tersebut membantu menjaga mobilitas, keseimbangan, serta kekuatan otot yang penting untuk menunjang kegiatan sehari-hari. Selain bermanfaat bagi kesehatan fisik, bergerak secara rutin juga dapat mendukung suasana hati agar tetap positif. 3. Membiasakan Diri Bersyukur atas Hal-Hal Sederhana Salah satu kebiasaan yang dapat membantu seseorang menikmati kehidupan adalah belajar menghargai hal-hal kecil.