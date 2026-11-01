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Penulis: Lania Monica
Senin, 2 November 2026 | 01.35 WIB

Rezeki Mengalir dari Berbagai Arah, Ini 3 Shio Pembawa Keberuntungan Besar

Ilustrasi shio paling langka dilindungi para dewa. (Freepik) - Image

Ilustrasi shio paling langka dilindungi para dewa. (Freepik)

JawaPos.com – Setiap orang memiliki perjalanan hidup dan keberuntungan yang berbeda-beda. Sebagian harus melewati berbagai rintangan sebelum mencapai kemapanan, sementara sebagian lainnya dipercaya mempunyai peluang lebih besar untuk meraih kesuksesan.

Dalam kepercayaan Feng Shui Tiongkok, keberuntungan seseorang kerap dikaitkan dengan keseimbangan energi alam, termasuk unsur hari, tahun kelahiran, dan karakter yang melekat pada masing-masing shio.

Ada beberapa shio yang dipercaya mempunyai energi positif sehingga sering dikaitkan dengan kemudahan memperoleh rezeki, peluang pekerjaan, hingga kesuksesan dalam dunia usaha.

Menariknya, tiga shio tertentu dianggap memiliki daya tarik keberuntungan yang cukup istimewa. Mereka dipercaya mampu menemukan kesempatan berharga bahkan ketika orang lain belum menyadari adanya peluang tersebut.

Dikutip dari laman Naura Kom, berikut tiga shio yang dipercaya membawa keberuntungan besar dan memiliki potensi kemakmuran menurut pandangan Feng Shui.

1. Shio Naga – Lambang Kekuatan dan Kemakmuran

Dalam kebudayaan Tiongkok, Naga dikenal sebagai simbol kekuasaan, kehormatan, kebijaksanaan, serta keberuntungan.

Orang yang lahir dengan shio Naga sering digambarkan mempunyai kepercayaan diri tinggi, pemikiran kuat, dan keberanian dalam menentukan arah kehidupannya.

Mereka juga dipercaya memiliki kemampuan memimpin yang baik sehingga berpeluang menduduki posisi penting dalam pekerjaan maupun menjalankan usaha sendiri.

Menurut kepercayaan Feng Shui, Naga yang berkaitan dengan elemen Tanah atau Logam dianggap memiliki karakter yang mendukung kestabilan dan perkembangan finansial.

Mereka cenderung tidak mudah menyerah ketika menghadapi tantangan. Keteguhan dalam mengambil keputusan menjadi salah satu sifat yang dipercaya membantu membuka jalan menuju kesuksesan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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