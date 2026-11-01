Ramalan Shio Besok Senin 2 November 2026: Tikus, Kerbau, Macan, dan Kelinci

ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Ramalan shio besok Senin, 2 November 2026, menghadirkan gambaran tentang peluang, tantangan, serta dinamika kehidupan bagi pemilik Shio Tikus, Kerbau, Macan, dan Kelinci.
Memasuki awal pekan, keempat shio ini diperkirakan akan menghadapi situasi yang berbeda dalam urusan pekerjaan, keuangan, maupun hubungan asmara.
Bagi sebagian orang, Senin menjadi waktu untuk menyusun kembali rencana setelah melewati akhir pekan.
Ada yang mulai bersemangat mengejar target baru, sementara yang lain perlu lebih cermat dalam menentukan langkah agar tidak terjebak keputusan terburu-buru.
Dalam ramalan shio, karakter setiap tanda dipercaya dapat memberikan gambaran mengenai cara seseorang menyikapi perubahan dan memanfaatkan kesempatan.
Shio Tikus dikenal cerdik dan penuh perhitungan, sedangkan Kerbau identik dengan ketekunan serta konsistensi.
Macan memiliki keberanian untuk mengambil inisiatif, sementara Kelinci cenderung mengutamakan keharmonisan dan pertimbangan matang.
Karakter tersebut menjadi dasar untuk membaca kecenderungan masing-masing shio pada Senin, 2 November 2026.
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