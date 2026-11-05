Ramalan Shio Besok Jumat 6 November 2026: Tikus, Kerbau, Macan, Kelinci, Naga dan Ular

JawaPos.com – Setiap orang pasti penasaran dengan peruntungannya, dan ramalan Shio kali ini bisa jadi panduan.

Hari Jumat, 6 November 2026, jatuh pada hari Monyet dalam penanggalan Tionghoa. Karena itu, besok banyak shio diprediksi mendapat energi positif yang cukup kuat.

Mulai dari urusan cinta, kesehatan, sampai keuangan, semuanya punya pesan berbeda untuk tiap shio.

Dilansir dari laman Astrologyk pada Kamis (5/11), dijelaskan mengenai ramalan Shio Tikus, Kerbau, Macan, Kelinci, Naga dan Ular Besok Jumat 6 November 2026.

1. Tikus

Hari Monyet identik dengan emosi yang meluap, sehingga sangat cocok untuk tampil di depan banyak orang.

Jika ada presentasi atau pertemuan penting, lakukan pada hari ini agar gagasanmu dapat tersampaikan dengan berani.