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Penulis: Dea Agustin Adrianingtyas
Minggu, 1 November 2026 | 20.43 WIB

Ramalan Zodiak Libra 1 November 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific)

JawaPos.com – Sisi empati dari karakter zodiak libra akan muncul ke permukaan. Hari ini, prospek untuk memberikan waktu atau uang untuk tujuan yang berharga, mungkin akan menjadi prioritas utama dalam pikiran libra. 

Ikuti kata hati dan pilih satu hobi untuk dicurahkan. Hal ini akan sangat memotivasi libra, karena tidak ada waktu yang tepat untuk terlibat dalam kegiatan besar.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra Minggu, 1 November 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak libra memiliki banyak waktu untuk menikmati kebersamaan dengan pasangan. Terkait karir, libra akan diberi penghargaan atas kinerja kuat di tempat kerja.

Sementara itu, berhati-hatilah ketika membawa benda berat atau berjalan di atas permukaan yang licin. Terkait keuangan, libra akan memperoleh proyek yang sangat menguntungkan sehingga mampu memenuhi tujuan keuangan.

Cinta Libra

Hari ini akan menjadi hari yang menjanjikan, karena libra memiliki banyak waktu untuk menikmati kebersamaan dengan pasangan. Kesempatan ini akan menciptakan kenangan romantis sekaligus memperkuat hubungan asmara. 

Secara keseluruhan, hari ini akan memberi libra kesempatan untuk mengembangkan pemahaman yang baik tentang pasangan.

Karir Libra

Editor: Setyo Adi Nugroho
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