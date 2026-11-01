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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 1 November 2026 | 16.12 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Taurus Minggu, 1 November 2026: Jaga Kebugaran dan Ketenangan Pikiran

Ilustrasi zodiak Taurus (pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (pikisuperstar)

JawaPos.com - Kesehatan Taurus pada Minggu, 1 November 2026, perlu dijaga melalui kebiasaan yang lebih seimbang, terutama dalam mengatur aktivitas fisik, pola makan, dan waktu istirahat.

Keinginan menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah atau memanfaatkan waktu libur untuk melakukan banyak kegiatan mungkin cukup besar.

Namun, jangan sampai semangat tersebut membuatmu mengabaikan kondisi tubuh yang membutuhkan pemulihan setelah menjalani rutinitas selama sepekan.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Taurus pada Minggu, 1 November 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Taurus sebaiknya lebih peka terhadap sinyal tubuh ketika mulai merasa lelah atau kehilangan energi.

Kamu tidak harus menyelesaikan seluruh pekerjaan dalam satu hari karena beberapa kegiatan masih bisa dijadwalkan kembali pada waktu yang lebih tepat.

Memaksakan diri ketika kondisi fisik sedang menurun justru dapat membuat tubuh membutuhkan waktu lebih lama untuk kembali bugar.

Cobalah membagi aktivitas menjadi beberapa bagian dan berikan jeda istirahat agar tenaga tidak terkuras sekaligus.

Editor: Novia Tri Astuti
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