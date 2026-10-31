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Penulis: Rabbany Wanadriani
Minggu, 1 November 2026 | 04.25 WIB

Ramalan Zodiak Keuangan November 2026: Sagitarius hingga Pisces Makin Hoki

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ilustrasi zodiak keuangan. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Uang akan datang secara teratur dan stabil, tetapi hanya sebagai hasil langsung dari organisasi, disiplin, dan kerja keras Sagitarius.

Sementara bagi Pisces, November akan menjadi bulan yang dinamis, penuh dengan pemasukan finansial yang kecil namun sering. 

Dikutip refinery29, berikut ini ramalan zodiak keuangan untuk Sagitarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces pada bulan November 2026.

Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Sagitarius

Sagitarius, yang biasanya mengandalkan keberuntungan dan risiko besar, di bulan November harus bekerja keras. 

Rumah pekerjaan dan rutinitas harian Anda diaktifkan, artinya tidak ada ruang untuk jalan pintas atau skema cepat kaya bulan ini.

Uang akan datang secara teratur dan stabil, tetapi hanya sebagai hasil langsung dari organisasi, disiplin, dan kerja keras Anda.

Ini adalah waktu yang tepat untuk menerapkan kebiasaan sehat atau akhirnya merapikan pembukuan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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