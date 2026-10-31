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Penulis: Niko Sulpriyono
Minggu, 1 November 2026 | 04.12 WIB

Ramalan Karier, Asmara, Keuangan, dan Kesehatan Shio Kambing November 2026

Ilustrasi Shio Kambing (freepik) - Image

Ilustrasi Shio Kambing (freepik)

JawaPos.com - Sepanjang November 2026, Shio Kambing diajak untuk melambat sejenak. Anda mungkin merasa lelah dan membutuhkan suasana tenang sebelum kembali fokus berkarya. 

Alih-alih memaksakan target besar di tempat kerja, bulan ini lebih menguntungkan bagi Anda yang mau menata pikiran, memeriksa keuangan, dan merawat hubungan dengan orang terdekat.

Menurut perhitungan primbon dan ilmu astrologi Tionghoa, elemen api pada tahun berjalan menghidupi unsur tanah yang menaungi Shio Kambing. 

Pengaruh ini membuat ide-ide Anda lebih mudah diterima, terutama jika Anda berkecimpung di bidang seni, kerajinan, atau kuliner. 

Orang-orang di sekitar Anda pun cenderung bersedia membantu sehingga inspirasi baru datang dari lingkungan yang suportif.

Artikel ini merangkum 5 bidang kehidupan yang perlu Anda cermati bulan ini, yaitu karier, asmara, keuangan, kesehatan, serta arah dan hari hoki. 

Ada pula satu arah meja kerja dan satu shio penolong yang dipercaya diam-diam melipatgandakan rezeki Anda dirangkum dari YouTube Bintang Berbisik. 

1. Karier: Dukungan Senior dan Keberanian Bersuara

Bulan November penuh dukungan dari pihak senior yang menghargai ketelitian Anda. 

Manfaatkan kesempatan ini untuk menunjukkan kualitas kerja tanpa harus mengejar target yang terlalu muluk. 

Pada hari Kamis siang, fokuslah menyelesaikan satu tugas sulit yang sudah lama Anda tunda, sebab hasilnya akan memperkuat reputasi Anda di mata atasan.

Shio Kambing dikenal menyukai ketenangan, tetapi di tempat kerja Anda perlu berani berbicara lebih vokal. 

Gunakan tanggal 8 untuk menandatangani berkas atau memulai janji kerja sama yang menguntungkan. 

Tanggal 16 juga sangat baik untuk memamerkan hasil karya di hadapan banyak orang, termasuk di forum rapat atau presentasi.

Waspadai rekan kerja Shio Kerbau yang kaku dan menuntut target terlalu tinggi. 

Editor: Novia Tri Astuti
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