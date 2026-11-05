Ramalan Shio Besok Jumat 6 November 2026: Kuda, Kambing, Monyet, Ayam, Anjing dan Babi

JawaPos.com – Shio selalu menarik dibahas karena banyak orang ingin tahu nasib mereka di hari berikutnya.

Ramalan kali ini membahas peruntungan enam shio untuk besok, Jumat, 6 November 2026.

Hari tersebut dipengaruhi energi Monyet yang identik dengan ide kreatif dan semangat yang meluap. Cinta, kesehatan, karier, dan keuangan menjadi bagian yang disorot dalam prediksi ini.

Dilansir dari laman Astrologyk pada Kamis (5/11), dijelaskan mengenai ramalan Shio Kuda, Kambing, Monyet, Ayam, Anjing dan Babi Besok Jumat 6 November 2026.

1. Kuda

Hari bernuansa Monyet ini cocok mewujudkan gagasan kreatif, sehingga masalah lama mudah selesai berkat inspirasi deras.

Berpikirlah luas tanpa takut dan andalkan imajinasi liar, sebab itulah senjata terkuat yang Anda miliki sekarang.