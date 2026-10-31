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Penulis: Mohammad Maulana Iqbal
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 18.50 WIB

Ramalan Shio Ular Besok Minggu 1 November 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta

Ramalan Shio Ular besok Minggu 1 November 2026./Magnific/ macrovector - Image

Ramalan Shio Ular besok Minggu 1 November 2026./Magnific/ macrovector

JawaPos.com – Berikut ramalan Shio Ular untuk besok, Minggu, 1 November 2026, yang mencakup empat bidang kehidupan.

Pada hari tersebut, pemilik Shio Ular diajak lebih tenang dalam menyikapi urusan uang, tubuh, pekerjaan, dan hati.

Prediksi hari esok menyoroti pentingnya kehati-hatian, fokus, dan keterbukaan agar hari Minggu berjalan lebih seimbang.

Dilansir dari laman The Astro Scope pada Sabtu (31/10), dijelaskan mengenai ramalan Shio Ular besok Minggu 1 November 2026 mengenai keuangan, kesehatan, karier dan cinta.

1. Keuangan

Keputusan soal uang pada hari ini lebih baik dilandasi sikap hati-hati daripada langkah spontan yang terburu-buru.

Angka enam menandakan siklus keuangan yang seimbang, sehingga aset yang tumbuh stabil layak dipilih sebagai prioritas.

Warna hitam berperan sebagai pelindung dari godaan risiko mencolok yang tampak menggiurkan namun sebenarnya berbahaya bagimu.

Fokus pada arah barat mendorong Anda menyusun anggaran dengan disiplin serta perhitungan yang cermat dan matang.

Tingkat keberuntungan finansial berada di angka 31, jadi sebaiknya sumber daya dihemat sebisa mungkin sepanjang hari.

Editor: Hanny Suwindari
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