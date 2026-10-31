Ramalan Kesehatan Zodiak Virgo Sabtu, 31 Oktober 2026: Jaga Kebugaran dan Keseimbangan Diri

Ilustrasi zodiak Virgo (magnific)
JawaPos.com - Kesehatan Virgo pada Sabtu, 31 Oktober 2026, perlu mendapatkan perhatian melalui kebiasaan olahraga dan pola istirahat yang seimbang.
Meskipun aktivitas sehari-hari terasa cukup terkendali, kamu tetap perlu memahami batas kemampuan tubuh agar tidak mengalami kelelahan.
Manfaatkan akhir pekan untuk menjaga kebugaran sekaligus memberikan kesempatan bagi tubuh dan pikiran untuk memulihkan energi.
Virgo disarankan mempertahankan kebiasaan bergerak secara teratur sebagai bagian dari upaya menjaga kondisi fisik.
Jika sudah memiliki jadwal olahraga, usahakan tetap menjalankannya dengan menyesuaikan intensitas latihan terhadap kemampuan tubuh.
Kamu tidak harus selalu melakukan aktivitas berat untuk mendapatkan manfaat dari olahraga.
Berjalan kaki, bersepeda santai, berenang, atau melakukan peregangan dapat menjadi pilihan untuk menjaga tubuh tetap aktif.
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Jawa Pos
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