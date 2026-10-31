Ramalan Kesehatan Zodiak Leo Sabtu, 31 Oktober 2026: Jaga Energi dan Kebugaran Tubuh

Ilustrasi zodiak Leo (pikisuperstar)
JawaPos.com - Kondisi kesehatan Leo pada Sabtu, 31 Oktober 2026, perlu dijaga melalui kebiasaan sederhana yang mendukung kebugaran tubuh.
Meskipun merasa cukup sehat, kamu tetap perlu memperhatikan pola makan, kualitas tidur, dan keseimbangan aktivitas agar energi tidak cepat terkuras.
Jangan sampai kesibukan pekerjaan maupun kegiatan sosial membuat kebutuhan dasar tubuh justru terabaikan.
Leo mungkin merasa memiliki cukup banyak tenaga untuk menjalani berbagai kegiatan sepanjang hari.
Namun, kondisi tubuh yang terasa baik bukan berarti kamu bisa terus beraktivitas tanpa memperhatikan waktu istirahat.
Jadwal yang padat, pekerjaan tambahan, hingga berbagai undangan untuk berkumpul bersama teman dapat membuat waktu pribadi semakin berkurang.
Jika tidak diatur dengan baik, kebiasaan tersebut berpotensi membuat tubuh lebih mudah lelah dan kehilangan energi.
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Jawa Pos
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