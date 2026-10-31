Bebas dari Segala Masalah! Ini 7 Zodiak yang Diprediksi Terlepas dari Kesulitan Hidup

12 Zodiak ./ (CANVA)
JawaPos.com - Setiap orang pasti pernah mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya, baik dalam aspek finansial, kesehatan, keluarga, maupun hubungan asmara.
Namun, seiring bergesernya pancaran energi positif dari alam semesta, terdapat momentum emas di mana segala rintangan dan beban hidup perlahan pudar dan menemukan jalan keluar yang terang.
Menurut ulasan prediksi astrologi dari kanal YouTube Ki Truno Pamungkas, minggu ini menjadi periode pemulihan dan pembebasan yang sangat luar biasa.
Berdasarkan pembacaan aura dan karakter yang kuat, beliau menyampaikan bahwa segala bentuk masalah dan kesulitan hidup akan sirna menghampiri tujuh zodiak pilihan.
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Berikut tujuh zodiak yang diprediksi akan terbebas dari segala masalah dan menyambut kelancaran hidup minggu ini.
1. Gemini
Gemini dikenal sebagai sosok yang mudah beradaptasi, fleksibel, suka berpetualang, dan sangat memegang teguh janji.
Sifatnya yang mencintai kedamaian, toleran, serta setia mendukung teman-teman di masa sulit memancarkan energi positif yang kuat.
Minggu ini, Gemini diprediksi terbebas dari masalah dan menyambut fase hidup yang lebih lancar dan harmonis.
2. Taurus
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