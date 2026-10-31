Ramalan Kesehatan Zodiak Gemini Sabtu, 31 Oktober 2026: Perhatikan Pencernaan dan Istirahat

Ilustrasi zodiak Gemini (pikisuperstar)
JawaPos.com - Kesehatan Gemini perlu dijaga melalui kebiasaan sehari-hari yang lebih teratur, terutama dalam mengatur pola makan dan menyeimbangkan aktivitas dengan waktu istirahat.
Banyaknya kegiatan yang ingin diselesaikan terkadang membuatmu lupa memperhatikan kondisi tubuh, sehingga penting untuk mengenali kapan harus tetap aktif dan kapan perlu memperlambat langkah.
Gemini sebaiknya mulai memperhatikan kembali jadwal makan yang selama ini dijalani.
Kesibukan pekerjaan maupun berbagai aktivitas pribadi bisa membuatmu terlalu fokus pada satu hal hingga melewatkan waktu makan.
Jika kebiasaan tersebut terus berlangsung, kebutuhan nutrisi harian berisiko tidak terpenuhi dengan baik.
Karena itu, usahakan menyediakan waktu khusus untuk menikmati makanan bergizi meskipun jadwal kegiatan sedang cukup padat.
Pilih menu dengan kandungan nutrisi seimbang, seperti sayuran, buah-buahan, sumber protein, dan makanan yang dapat memberikan energi sesuai kebutuhan tubuh.
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Jawa Pos
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