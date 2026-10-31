Ramalan Shio Besok Minggu 1 November 2026: Kuda, Kambing, Monyet, Ayam, Anjing dan Babi

JawaPos.com – Ramalan Shio untuk besok, Minggu, 1 November 2026, hadir dengan pesan yang beragam bagi banyak orang.

Hari itu dipercaya sebagai waktu yang pas untuk bersantai dan menikmati kegiatan yang disukai bersama keluarga.

Banyak orang disarankan menjaga tubuh, mengelola emosi, serta tidak memaksakan diri ketika menghadapi berbagai situasi harian.

Selain itu, ada peringatan soal uang, hubungan keluarga, dan kesehatan yang patut diperhatikan sejak awal hari.

Dilansir dari laman Astrologyk pada Sabtu (31/10), dijelaskan mengenai ramalan Shio Kuda, Kambing, Monyet, Ayam, Anjing dan Babi Besok Minggu 1 November 2026.

1. Kuda

Hari Kelinci identik dengan santai, jadi turuti keinginan sendiri tanpa peduli pendapat orang lain sepanjang hari.

Kehangatan Anda disukai banyak orang berkat unsur Tanah Yin, bahkan pertemuan istimewa mungkin segera menghampiri Anda.

Jangan membebani tubuh karena kelelahan bisa memicu gangguan saraf otonom, apalagi jam Tikus tidak memaafkan kesalahan.