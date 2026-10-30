Ramalan Lengkap Shio di Bulan November 2026: Ayam, Anjing dan Babi

JawaPos.com – Ramalan shio untuk November 2026 kali ini membahas tiga shio yang menjalani bulan Babi penuh dinamika.

Periode ini berlangsung dari tanggal 7 November hingga 8 Desember, sehingga tiap shio punya peluang dan tantangan yang berbeda.

Ayam, Anjing, dan Babi sama-sama diminta menjaga ketenangan sambil memanfaatkan peluang yang datang.

Ramalan ini menyoroti karier, keuangan, keluarga, dan asmara agar kamu lebih siap menghadapi hari-hari ke depan.

Dilansir dari laman Astrologyk pada Jumat (30/10), dijelaskan mengenai ramalan Shio Ayam, Anjing dan Babi bulan November 2026.

1. Ayam

Keberuntungan datang, ide gagal hidup lagi, dan keuangan rapi membuat liburan santai pun bisa menghasilkan untung.