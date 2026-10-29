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Penulis: Zulfa Putri Hardiyati
Jumat, 30 Oktober 2026 | 05.25 WIB

6 Zodiak yang Diprediksi Panen Rezeki Melimpah Menurut Ki Truno Pamungkas

Ilustrasi Zodiak Penerima Rezeki (magnific) - Image

Ilustrasi Zodiak Penerima Rezeki (magnific)

JawaPos.com - Pancaran energi positif dari alam semesta kerap mendatangkan kejutan rezeki yang mengalir deras dari segala penjuru.

Ketika kesabaran, kedisiplinan, dan usaha pantang menyerah dipadukan dengan momentum pancaran aura yang cerah, keberuntungan besar akan datang membanjiri kehidupan.

Menurut ulasan spiritual dan prediksi astrologi dari kanal YouTube Ki Truno Pamungkas, minggu ini menjadi fase yang sangat istimewa.

Berdasarkan pembacaan energi dan aura yang memancar kuat dari dalam diri, beliau menyampaikan bahwa keberuntungan dari kedelapan arah mata angin resmi menghujani enam zodiak terpilih.

Berikut enam zodiak yang diprediksi akan dibanjiri keberuntungan melimpah sepanjang minggu ini.

1.      Capricorn

Capricorn merupakan sosok yang mudah beradaptasi, berwawasan luas dari pengalaman berpetualang, serta sangat memegang teguh komitmen ucapan.

Dikenal sabar, disiplin, praktis, dan memiliki perhitungan matang, Capricorn adalah pribadi yang cepat bangkit dari kesulitan.

Aura energinya yang bersinar terang menjadikan Capricorn zodiak pertama yang dibanjiri rezeki melimpah.

2.      Libra

Editor: Hanny Suwindari
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