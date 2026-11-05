Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn Kamis, 5 November 2026: Jaga Stamina di Tengah Kesibukan

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific)
JawaPos.com - Kondisi kesehatan Capricorn hari ini membutuhkan perhatian lebih, terutama jika pekerjaan dan berbagai tanggung jawab mulai memenuhi jadwal harian.
Kesibukan yang terus meningkat bisa membuatmu lupa memperhatikan kebutuhan tubuh sendiri, mulai dari waktu makan hingga kesempatan untuk beristirahat.
Jika kebiasaan tersebut dibiarkan, rasa lelah dapat menumpuk dan membuat konsentrasi menurun ketika harus menyelesaikan berbagai aktivitas.
Berikut ramalan kesehatan zodiak Capricorn pada Kamis, 5 November 2026 yang dilansir dari AstroTalk.
Capricorn sebaiknya mulai mengatur ritme kegiatan dengan memberikan jeda di antara pekerjaan yang membutuhkan banyak tenaga dan pikiran.
Jangan terus memaksakan diri hanya karena ingin menyelesaikan seluruh tanggung jawab secepat mungkin.
Tubuh tetap membutuhkan waktu untuk memulihkan energi agar kamu bisa kembali beraktivitas dengan lebih nyaman.
Istirahat singkat di sela kesibukan dapat membantu mengurangi ketegangan sekaligus menjaga fokus ketika menghadapi tugas berikutnya.
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Jawa Pos
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