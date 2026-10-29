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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 29 Oktober 2026 | 19.24 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Pisces Kamis, 29 Oktober 2026: Cinta Tumbuh dari Perhatian

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Pisces besok berpotensi terasa lebih hangat melalui perhatian sederhana dan kebersamaan dengan orang-orang yang memiliki tempat istimewa di hatimu.

Pengaruh Venus dalam ramalan astrologi menggambarkan suasana yang mendukung kedekatan emosional, sehingga kamu bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mempererat hubungan tanpa perlu merencanakan sesuatu yang berlebihan.

Berikut ramalan asmara zodiak Pisces pada Kamis, 29 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Pisces yang sudah memiliki pasangan, besok menjadi kesempatan untuk memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan emosional satu sama lain.

Dalam sebuah hubungan, pasangan tidak selalu membutuhkan solusi atas setiap persoalan yang dihadapi.

Terkadang, hal yang paling dibutuhkan adalah seseorang yang bersedia mendengarkan dengan tulus tanpa terburu-buru memberikan penilaian atau menyela pembicaraan.

Jika pasangan sedang menghadapi tekanan pekerjaan maupun persoalan pribadi, cobalah hadir dengan sikap yang tenang dan penuh pengertian.

Kehadiranmu mungkin tidak langsung menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya, tetapi perhatian tersebut dapat membuat pasangan merasa lebih dihargai dan tidak menghadapi kesulitan sendirian.

Editor: Novia Tri Astuti
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