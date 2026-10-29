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Penulis: Mohammad Maulana Iqbal
Kamis, 29 Oktober 2026 | 17.33 WIB

Ramalan Shio Besok Jumat 30 Oktober 2026: Kuda, Kambing, Monyet, Ayam, Anjing dan Babi

Ramalan Shio besok Jumat 30 Oktober 2026./Magnific/ winwin.artlab - Image

Ramalan Shio besok Jumat 30 Oktober 2026./Magnific/ winwin.artlab

JawaPos.com – Ramalan shio besok, Jumat, 30 Oktober 2026, menekankan pentingnya kerja keras dan sikap tenang sepanjang hari.

Hari Kerbau dipercaya cocok untuk pekerjaan berat, jadi sebaiknya kita jangan terlalu berharap pada keberuntungan semata.

Pengaruh energi Api Yin membuat suasana hubungan asmara lebih mudah memanas bagi sebagian orang yang sensitif.

Selain urusan cinta, kondisi tubuh juga perlu dijaga karena beberapa bagian badan rentan terganggu hari itu.

Dilansir dari laman Astrologyk pada Kamis (29/10), dijelaskan mengenai ramalan Shio Kuda, Kambing, Monyet, Ayam, Anjing dan Babi Besok Jumat 30 Oktober 2026.

1. Kuda

Bekerjalah serius dan arahkan semua tindakan pada hasil nyata, karena hari Kerbau bukan waktunya menunggu keberuntungan.

Api Yin memicu gairah asmara, redam tindakan impulsif yang menakuti pasangan dan cari cara lain mengikatnya.

Waspadai gejala mengkhawatirkan, sebab gangguan jantung dan pembuluh darah bisa memburuk ketika energi jam Kambing berubah-ubah.

Insiden tak terduga mungkin terjadi, jadi minumlah obat penenang bila Anda ingin merasa jauh lebih tenang.

Editor: Hanny Suwindari
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