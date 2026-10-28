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Penulis: Irfan Ferdiansyah
Kamis, 29 Oktober 2026 | 06.17 WIB

Rezeki Datang dari Berbagai Arah, 5 Shio Ini Diramal Beruntung dalam Urusan Keuangan Bulan November

seseorang yang kekayaannya tak habis pikir./Freepik/jalanajaudah - Image

seseorang yang kekayaannya tak habis pikir./Freepik/jalanajaudah

JawaPos.com – November kerap menjadi momen bagi banyak orang untuk mengevaluasi perjalanan finansial sekaligus menyusun rencana menjelang akhir tahun. Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, bulan ini juga dikaitkan dengan perubahan peruntungan yang dipercaya membawa peluang bagi sejumlah shio.

Beberapa shio diyakini memiliki karakter yang mendukung keberhasilan dalam urusan pekerjaan, bisnis, hingga pengelolaan keuangan. Gambaran tersebut biasanya berkaitan dengan sifat seperti keberanian mengambil keputusan, kecermatan membaca peluang, dan kemampuan menjaga hubungan dengan orang lain.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat lima shio yang dipercaya memiliki peruntungan finansial menjanjikan pada November. Meski demikian, ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan tradisional dan tidak dapat dijadikan kepastian mengenai kondisi keuangan seseorang.

Lantas, shio apa saja yang disebut berpeluang menikmati keberuntungan finansial pada November? Berikut ulasannya.

1. Shio Naga – Dipercaya Memiliki Peluang Besar dalam Karier dan Bisnis

Dalam astrologi Tiongkok, Naga sering dikaitkan dengan kepemimpinan, keberanian, dan ambisi yang kuat. Karakter tersebut membuat shio ini digambarkan memiliki semangat untuk mengejar target serta menghadapi tantangan dalam pekerjaan.

Pada November, Shio Naga dipercaya berpeluang menemukan perkembangan positif dalam urusan finansial. Peluang yang sebelumnya belum terealisasi dapat menjadi bahan evaluasi untuk menentukan langkah berikutnya, baik dalam karier maupun usaha yang sedang dijalankan.

Bagi mereka yang menjalankan bisnis, kemampuan menyusun strategi dan membangun relasi dapat membantu membuka kesempatan baru. Sementara itu, pekerja dapat memanfaatkan periode ini untuk mengevaluasi pencapaian dan meningkatkan keterampilan.

Jika memperoleh tambahan penghasilan, pengelolaan uang secara cermat tetap penting agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

2. Shio Ular – Cermat Membaca Peluang Keuangan

Shio Ular dikenal dalam kepercayaan Tiongkok sebagai simbol kecerdikan, ketenangan, dan kemampuan menyusun strategi. Orang yang dikaitkan dengan shio ini kerap digambarkan lebih suka mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum mengambil keputusan penting.

Pada November, Shio Ular dipercaya memiliki kesempatan untuk mengevaluasi kondisi finansial dan menemukan peluang yang sebelumnya belum diperhatikan. Hal tersebut bisa berkaitan dengan pekerjaan baru, pengembangan usaha, maupun kerja sama yang berpotensi memberikan manfaat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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