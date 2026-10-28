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Penulis: Mohammad Maulana Iqbal
Kamis, 29 Oktober 2026 | 06.32 WIB

Hidup Berubah Berkat Kekayaan, 5 Shio Ini Disebut Bakal Dihampiri Keberuntungan

Shio mendadak hidupnya alami perubahan karena guyuran kekayaan

JawaPos.com – Keberuntungan dan kekayaan menjadi dua hal yang kerap dikaitkan dengan ramalan shio dalam tradisi astrologi Tionghoa. Tak sedikit orang yang penasaran apakah tahun kelahiran mereka memiliki kaitan dengan peluang mendapatkan rezeki dan perubahan kondisi finansial.

Ramalan mengenai shio yang berpotensi mengalami peningkatan kesejahteraan pun selalu menarik untuk disimak. Terlebih, perubahan dalam kehidupan sering kali dikaitkan dengan datangnya kesempatan baru, perkembangan karier, hingga peluang usaha yang sebelumnya tidak terpikirkan.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat lima shio yang disebut-sebut berpeluang mengalami perubahan kehidupan berkat datangnya keberuntungan finansial. Ramalan tersebut menggambarkan peluang berupa peningkatan penghasilan, perkembangan bisnis, serta terbukanya kesempatan baru yang dapat membawa perubahan positif.

Meski demikian, ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan dan hiburan, bukan jaminan bahwa seseorang akan memperoleh kekayaan. Kondisi keuangan tetap dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk keputusan pribadi, kesempatan, dan pengelolaan finansial.

Berikut lima shio yang disebut dalam ramalan tersebut.

1. Shio Naga

Pemilik shio Naga digambarkan memiliki peluang untuk menikmati hasil dari usaha yang selama ini mereka bangun. Kerja keras dan ketekunan yang dilakukan dalam jangka panjang dipercaya dapat menjadi bekal untuk meraih perkembangan yang lebih baik.

Dalam ramalan ini, kesempatan di bidang bisnis, investasi, maupun karier profesional menjadi sorotan. Tawaran kerja sama, proyek bernilai besar, atau peluang mendapatkan posisi yang lebih tinggi disebut dapat membuka jalan menuju peningkatan pendapatan.

Berbagai kesempatan tersebut digambarkan datang pada waktu yang tidak selalu terduga. Jika mampu memanfaatkan peluang dengan pertimbangan matang, pemilik shio Naga diharapkan dapat mengembangkan pencapaian yang sudah dirintis.

Perubahan yang diharapkan bukan hanya berkaitan dengan jumlah penghasilan, tetapi juga kemampuan membangun kehidupan yang lebih stabil melalui perencanaan keuangan yang baik.

2. Shio Tikus

Shio Tikus dikenal dalam karakteristik astrologi Tionghoa karena kecerdikan, keluwesan, dan kemampuannya membaca situasi. Sifat-sifat tersebut dalam ramalan dikaitkan dengan peluang menemukan sumber penghasilan baru.

Kesempatan memperoleh keuntungan bisa digambarkan melalui kerja sama bisnis, pekerjaan sampingan, atau usaha kecil yang mulai menunjukkan perkembangan. Hal yang sebelumnya dianggap sederhana pun berpotensi menjadi sumber pendapatan apabila dikelola secara konsisten.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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