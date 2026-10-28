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Penulis: Dhiaz Asihing Pamartany
Kamis, 29 Oktober 2026 | 05.17 WIB

Ramalan Zodiak Gemini Besok Kamis, 29 Oktober 2026: Karier Menantang, Keuangan Perlu Perencanaan

Ilustrasi lambang zodiak gemini. (Freepik) - Image

Ilustrasi lambang zodiak gemini. (Freepik)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Gemini besok, Kamis, 29 Oktober 2026, membawa pesan penting tentang cara mengambil keputusan dan menghadapi tantangan.

Berkat perencanaan yang matang, Gemini berpeluang menyelesaikan berbagai urusan dengan lebih cepat dan tepat. Namun, jangan terburu-buru dalam bertindak.

Gunakan pikiran yang jernih agar dapat menentukan langkah terbaik dan menghindari kesalahan yang merugikan.

Meski demikian, Gemini tetap perlu bersiap menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam pekerjaan dan pengelolaan keuangan.

Tanggung jawab yang menumpuk dapat memicu stres, sedangkan kondisi finansial berpotensi mengalami perubahan. Dalam hubungan pribadi, penyesuaian sikap juga diperlukan untuk menjaga keharmonisan.

Lantas, bagaimana ramalan zodiak Gemini besok dalam hal karier, cinta, keuangan, dan kesehatan? Simak prediksi lengkapnya yang dilansir dari astroved berikut ini.

1. Karier

Dalam urusan karier, Gemini mungkin merasa tertekan saat harus memenuhi berbagai tanggung jawab dan menyelesaikan pekerjaan sesuai tenggat waktu. Banyaknya komitmen yang harus dipenuhi dapat menguras tenaga dan pikiran jika tidak dikelola dengan baik.

Untuk mengatasinya, Gemini disarankan membuat rencana kerja yang jelas dan menentukan prioritas. Selesaikan tugas secara bertahap agar pekerjaan terasa lebih ringan.

Selain itu, menjaga hubungan baik dengan rekan kerja dapat membantu menciptakan suasana kerja yang nyaman dan mendukung penyelesaian tugas.

Editor: Hanny Suwindari
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