Ramalan Zodiak Sagitarius 29 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini, zodiak Sagitarius harus belajar untuk rileks dan menikmati. Sagitarius adalah individu yang pekerja keras, tetapi tekanan hidup saat ini tengah membebani.



Namun, ini adalah hari yang berbeda dimana Sagitarius mungkin mendapatkan kesempatan untuk bersantai. Manfaatkanlah sebaik-baiknya, karena istirahat dari jadwal sibuk dapat membuat Sagitarius lebih produktif, efisien, dan mampu menyegarkan diri.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius pada Kamis, 29 Oktober 2026.



Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak Sagitarius bisa merenungkan semua yang telah dilalui bersama pasangan untuk menghargai ikatan yang terjalin. Terkait karir, pastikan yakin bahwa pekerjaan yang akan dituju lebih baik dari yang ditinggalkan.



Sementara itu, konsumsi lebih banyak buah segar untuk mengatasi masalah perut dan membangun kesehatan. Pada ranah keuangan, aktivitas keuangan Sagitarius berjalan lancar dengan pendapatan yang akan benar-benar meningkat.



Cinta Sagitarius

Jika sedang menjalin hubungan, Sagitarius akan berbagi banyak kebahagiaan bersama pasangan. Hari ini adalah hari untuk bersantai dan merenungkan semua yang telah dilalui bersama untuk menghargai ikatan yang terjalin.