Bukan Cuma Hoki, 7 Shio Ini Dipercaya Punya Kebiasaan Finansial yang Bikin Hidup Makmur

seseorang yang dana tabungannya membumbung./Freepik/DoYoNo
JawaPos.com – Setiap orang memiliki kebiasaan berbeda dalam memperlakukan uang. Sebagian orang lebih senang menikmati penghasilan untuk memenuhi keinginan saat ini, sementara yang lain memilih menyisihkan sebagian pendapatannya demi mempersiapkan masa depan.
Dalam astrologi Tiongkok, karakter yang dikaitkan dengan setiap shio kerap dihubungkan dengan cara seseorang mengelola keuangan. Ada shio yang digambarkan tekun mengumpulkan harta, ada pula yang dianggap pandai membaca peluang dan merencanakan kehidupan jangka panjang.
Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat tujuh shio yang dipercaya memiliki karakter pendukung kemapanan finansial hingga usia tua. Mereka digambarkan tidak hanya mengandalkan keberuntungan, tetapi juga memiliki kecenderungan untuk menjaga pengeluaran, menabung, dan memikirkan masa depan.
Meski demikian, ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan tradisional dan bukan jaminan seseorang akan menjadi kaya. Kondisi ekonomi dan kesejahteraan seseorang tetap dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk penghasilan, kesempatan, serta kebiasaan mengelola uang.
Berikut tujuh shio yang dipercaya memiliki karakter tersebut.
Shio Kerbau sering dikaitkan dengan karakter pekerja keras, disiplin, dan pantang menyerah. Dalam urusan keuangan, karakter tersebut digambarkan sebagai modal untuk membangun kestabilan hidup secara bertahap.
Alih-alih menghabiskan penghasilan untuk memenuhi keinginan sesaat, mereka dipercaya lebih suka menyisihkan uang dan mempertimbangkan setiap pengeluaran. Mereka juga cenderung mengutamakan kebutuhan penting dibandingkan gaya hidup yang berlebihan.
Ketekunan menjadi gambaran utama shio ini. Mereka tidak selalu mengejar hasil besar dalam waktu singkat, tetapi lebih memilih proses yang terencana dan konsisten.
Pelajaran finansial: membangun kekayaan membutuhkan kedisiplinan, kebiasaan menabung, dan kemampuan menyesuaikan pengeluaran dengan penghasilan.
Shio Ular dikenal dalam astrologi Tiongkok sebagai sosok yang tenang, penuh pertimbangan, dan strategis. Karakter tersebut kerap dikaitkan dengan kemampuan melihat peluang sebelum mengambil keputusan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong
Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling
Prediksi Skor Sevilla vs Osasuna: Los Rojillos Bidik Poin, Rekor Arrasate Jadi Ancaman!
Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan
Manajer Persipura Pasang Target Tinggi, Enam Poin Jadi Harga Mati di Dua Laga
Prediksi Skor Galatasaray vs Fenerbahce di Liga Turki: Skuad Aslanlar Menangi Derbi Istanbul
Prediksi Skor Paris Saint-Germain vs Lyon: Menang 2-1, Les Parisiens Rebut Puncak?
Prediksi Skor PSS Sleman vs Borneo FC: Super Elja Menang di Kandang Sendiri
Dari Proyek Televisi ke Liga Champions, Kisah Mirwan Suwarso dan Como 1907
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022