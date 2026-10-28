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Penulis: Irfan Ferdiansyah
Kamis, 29 Oktober 2026 | 05.53 WIB

Bukan Cuma Hoki, 7 Shio Ini Dipercaya Punya Kebiasaan Finansial yang Bikin Hidup Makmur

seseorang yang dana tabungannya membumbung./Freepik/DoYoNo - Image

seseorang yang dana tabungannya membumbung./Freepik/DoYoNo

JawaPos.com – Setiap orang memiliki kebiasaan berbeda dalam memperlakukan uang. Sebagian orang lebih senang menikmati penghasilan untuk memenuhi keinginan saat ini, sementara yang lain memilih menyisihkan sebagian pendapatannya demi mempersiapkan masa depan.

Dalam astrologi Tiongkok, karakter yang dikaitkan dengan setiap shio kerap dihubungkan dengan cara seseorang mengelola keuangan. Ada shio yang digambarkan tekun mengumpulkan harta, ada pula yang dianggap pandai membaca peluang dan merencanakan kehidupan jangka panjang.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat tujuh shio yang dipercaya memiliki karakter pendukung kemapanan finansial hingga usia tua. Mereka digambarkan tidak hanya mengandalkan keberuntungan, tetapi juga memiliki kecenderungan untuk menjaga pengeluaran, menabung, dan memikirkan masa depan.

Meski demikian, ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan tradisional dan bukan jaminan seseorang akan menjadi kaya. Kondisi ekonomi dan kesejahteraan seseorang tetap dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk penghasilan, kesempatan, serta kebiasaan mengelola uang.

Berikut tujuh shio yang dipercaya memiliki karakter tersebut.

1. Shio Kerbau, Tekun Mengumpulkan Kekayaan Sedikit demi Sedikit

Shio Kerbau sering dikaitkan dengan karakter pekerja keras, disiplin, dan pantang menyerah. Dalam urusan keuangan, karakter tersebut digambarkan sebagai modal untuk membangun kestabilan hidup secara bertahap.

Alih-alih menghabiskan penghasilan untuk memenuhi keinginan sesaat, mereka dipercaya lebih suka menyisihkan uang dan mempertimbangkan setiap pengeluaran. Mereka juga cenderung mengutamakan kebutuhan penting dibandingkan gaya hidup yang berlebihan.

Ketekunan menjadi gambaran utama shio ini. Mereka tidak selalu mengejar hasil besar dalam waktu singkat, tetapi lebih memilih proses yang terencana dan konsisten.

Pelajaran finansial: membangun kekayaan membutuhkan kedisiplinan, kebiasaan menabung, dan kemampuan menyesuaikan pengeluaran dengan penghasilan.

2. Shio Ular, Cermat Membaca Peluang Keuangan

Shio Ular dikenal dalam astrologi Tiongkok sebagai sosok yang tenang, penuh pertimbangan, dan strategis. Karakter tersebut kerap dikaitkan dengan kemampuan melihat peluang sebelum mengambil keputusan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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