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Penulis: Mohammad Maulana Iqbal
Kamis, 29 Oktober 2026 | 05.35 WIB

Ramalan Shio Kuda Besok Kamis 29 Oktober 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta

Ramalan Shio Kuda./Magnific/ magnific - Image

Ramalan Shio Kuda./Magnific/ magnific

JawaPos.com – Shio Kuda punya kabar menarik untuk dibaca, sebab ramalan besok, Kamis, 29 Oktober 2026, sudah tersedia.

Prediksi hari esok menyoroti empat bidang penting, yakni keuangan, kesehatan, karier, dan percintaan.

Bagi pemilik zodiak cina ini, disarankan berjalan stabil dan tidak tergesa-gesa. Prediksi ini juga menekankan pentingnya menyelesaikan urusan lama sebelum memulai sesuatu yang benar-benar baru.

Dilansir dari laman The Astro Scope pada Rabu (28/10), dijelaskan mengenai ramalan Shio Kuda besok Kamis 29 Oktober 2026 mengenai keuangan, kesehatan, karier dan cinta.

1. Keuangan

Urusan uang sebaiknya dijalani dengan hati-hati dan mengutamakan rasa aman sepanjang hari, tanpa terburu-buru mengambil keputusan.

Peluang rezeki sebenarnya sedang bagus, tetapi suasana lebih cocok untuk bersikap waspada daripada berspekulasi dengan uang.

Tunda dulu pembelian bernilai besar atau investasi berisiko yang menuntut Anda memulai segalanya dari awal lagi.

Lebih baik luangkan waktu untuk memeriksa ulang anggaran bulanan dan merapikan catatan pengeluaran Anda dengan teliti.

Tagihan yang masih tertunda sebaiknya segera dilunasi agar pikiran terasa lebih ringan dan tenang setiap saat.

Editor: Hanny Suwindari
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