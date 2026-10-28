Ramalan Zodiak Taurus 28 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Hubungan asmara zodiak taurus tampaknya lebih stabil dari biasanya. Rasa aman menyelimuti taurus. Cobalah mempertimbangkan peristiwa-peristiwa yang mengarah pada komitmen yang lebih serius.

Taurus dan pasangan mungkin ingin menghabiskan hari untuk bersama. Catat kenangan ini dalam ingatan agar taurus dapat mengingatnya setiap kali rasa tidak aman menguasai diri.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Rabu, 28 Oktober 2026.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Hari ini adalah waktu yang tepat bagi zodiak taurus untuk melamar pasangan. Terkait karir, terima tawaran pekerjaan yang datang guna mendapatkan sumber penghasilan serta memperoleh pengalaman kerja.

Sementara itu, lakukan meditasi dan minum susu hangat sebelum tidur agar taurus mampu beristirahat dengan baik. Terkait keuangan, jelajahi semua pilihan untuk memperluas jangkauan pekerjaan agar taurus mendapatkan keuntungan darinya.

Cinta Taurus

Taurus dan pasangan sedang terhubung sempurna saat ini. Jadi, ini adalah saat terbahagia bagi kalian berdua. Oleh karena itu, jika berencana melamar pasangan, hari ini adalah hari yang tepat untuk melakukannya.

Kemungkinan besar, lamaran taurus akan diterima. Ambil kesempatan dan taurus akan senang telah melakukannya.