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Penulis: Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 28 Oktober 2026 | 19.29 WIB

Ramalan Shio Ayam Besok Kamis 29 Oktober 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta

Ramalan Shio Ayam besok Kamis 29 Oktober 2026. (Magnific) - Image

Ramalan Shio Ayam besok Kamis 29 Oktober 2026. (Magnific)

JawaPos.com – Ramalan Shio Ayam untuk besok, Kamis, 29 Oktober 2026, menyoroti pentingnya menuntaskan pekerjaan dan menjaga kehati-hatian.

Hari tersebut dinilai kurang cocok untuk langkah berisiko, sehingga kehati-hatian menjadi kunci utama.

Sebaliknya, momen ini sangat baik untuk merapikan urusan lama yang selama ini belum selesai.

Empat aspek kehidupan, yaitu keuangan, kesehatan, karier, dan cinta, memiliki pesan yang saling berkaitan.

Dilansir dari laman The Astro Scope pada Rabu (28/10), dijelaskan mengenai ramalan Shio Ayam besok Kamis 29 Oktober 2026 mengenai keuangan, kesehatan, karier dan cinta.

1. Keuangan

Mengatur keuangan akan terasa lebih ringan jika Anda lebih dulu menyelesaikan urusan yang masih tertunda sekarang.

Periksa kembali semua pembayaran yang belum lunas dan segera tutup tagihan yang masih terbuka dengan teliti.

Editor: Novia Tri Astuti
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