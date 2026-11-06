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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 6 November 2026 | 21.43 WIB

Ramalan Kesehatan Shio Ayam Jumat, 6 November 2026: Jaga Keseimbangan Aktivitas dan Istirahat

Ilustrasi shio Ayam (freepik/luisvv) - Image

Ilustrasi shio Ayam (freepik/luisvv)

JawaPos.com - Kesehatan Shio Ayam pada Jumat, 6 November 2026, perlu mendapatkan perhatian agar kesibukan sehari-hari tidak mengurangi waktu yang dibutuhkan tubuh untuk beristirahat.

Pemilik shio ini dikenal menyukai keteraturan dan memiliki keinginan kuat untuk menyelesaikan setiap tanggung jawab sesuai rencana.

Namun, dorongan untuk mendapatkan hasil terbaik terkadang membuat Shio Ayam terlalu fokus pada pekerjaan hingga melupakan kebutuhan pribadi.

Karena itu, menjaga keseimbangan antara aktivitas, asupan nutrisi, dan pemulihan energi menjadi hal penting yang sebaiknya mulai diperhatikan.

Berikut ramalan kesehatan Shio Ayam pada Jumat, 6 November 2026 yang dilansir dari Astrology.com.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan Shio Ayam adalah kemampuan mengatur jadwal agar tidak terlalu padat.

Keinginan menyelesaikan seluruh pekerjaan memang dapat mendorong produktivitas, tetapi jangan sampai membuat tubuh terus dipaksa bekerja ketika sudah membutuhkan istirahat.

Cobalah menentukan prioritas dan membagi waktu secara lebih teratur agar tanggung jawab dapat diselesaikan tanpa menimbulkan tekanan berlebihan.

Editor: Novia Tri Astuti
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