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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 28 Oktober 2026 | 17.43 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Libra Rabu, 28 Oktober 2026: Jaga Kebugaran dan Tenangkan Pikiran

Ilustrasi z.odiak Libra (magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi z.odiak Libra (magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Kondisi kesehatan Libra pada Rabu, 28 Oktober 2026, diperkirakan cukup mendukung untuk menjalani berbagai aktivitas dengan nyaman selama kamu tetap memperhatikan kebutuhan tubuh.

Hari ini bisa menjadi kesempatan untuk mempertahankan rutinitas sehat sekaligus menata kembali keseimbangan antara kesibukan, waktu istirahat, dan ketenangan emosional.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Libra pada Rabu, 28 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Meskipun kegiatan harian terasa tidak terlalu berat, Libra sebaiknya tetap menjaga pola tidur, jadwal makan, dan asupan cairan agar kondisi tubuh tetap terpelihara.

Jangan membiarkan pekerjaan membuatmu terus beraktivitas tanpa jeda karena tubuh juga membutuhkan waktu untuk memulihkan energi.

Jika harus duduk atau berkonsentrasi dalam waktu lama, cobalah berdiri sejenak, melakukan peregangan ringan, atau berjalan sebentar sebelum kembali melanjutkan tugas.

Gerakan sederhana tersebut dapat membantu mengurangi rasa kaku akibat terlalu lama berada dalam posisi yang sama.

Olahraga juga dapat menjadi pilihan untuk mempertahankan kebugaran sekaligus membantu memperbaiki suasana hati.

Editor: Novia Tri Astuti
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