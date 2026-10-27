Ramalan Zodiak Taurus 27 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Waktu dan perhatian ekstra yang telah zodiak taurus curahkan untuk karir, seharusnya membuahkan hasil sekarang. Taurus telah bekerja keras untuk berada di posisi sekarang, dan belum selesai mendaki tangga kesuksesan.

Jangan cepat berpuas diri. Hari ini, taurus mungkin akan menghabiskan banyak waktu untuk merencanakan tujuan selanjutnya. Manfaatkan semua keuntungan yang dimiliki.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Selasa, 27 Oktober 2026.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Zodiak taurus perlu mewujudkan keinginan untuk melepaskan diri dari rutinitas harian bersama pasangan. Terkait karir, bersiaplah karena taurus akan mendapatkan bonus, transfer, atau promosi secara tak terduga.

Sementara itu, berkonsultasilah dengan dokter spesialis jika taurus mengalami masalah pada kulit. Terkait keuangan, jelajahi semua pilihan untuk memperluas jangkauan pekerjaan agar taurus mendapatkan keuntungan darinya.

Cinta Taurus

Taurus mungkin merasa ingin menonton film, berkendara keluar kota, atau apa pun untuk melepaskan diri dari rutinitas harian bersama pasangan. Meskipun biasanya tidak seperti ini, taurus ingin melepaskan penat dan terhubung kembali dengan pasangan. Nikmati malam yang santai bersama.

Karir Taurus