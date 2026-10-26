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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 27 Oktober 2026 | 00.16 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Gemini Senin, 26 Oktober 2026: Perhatian Kecil Bikin Hubungan Hangat

Ilustrasi zodiak Gemini (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini (magnific)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Gemini pada Senin, 26 Oktober 2026, berpeluang terasa lebih hangat ketika kamu bersedia memberikan perhatian yang tulus kepada orang yang disayangi.

Di tengah kesibukan sehari-hari, meluangkan waktu untuk pasangan dapat menjadi cara sederhana untuk menjaga kedekatan sekaligus menunjukkan bahwa hubungan tetap menjadi bagian penting dalam kehidupanmu.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Gemini pada Senin, 26 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Gemini yang sudah memiliki pasangan, cobalah mengevaluasi kembali bagaimana kamu membagi waktu antara pekerjaan, kegiatan pribadi, dan kehidupan asmara.

Rutinitas yang padat terkadang membuat komunikasi berkurang tanpa disadari, sehingga pasangan mungkin merasa kurang diperhatikan meskipun kamu tidak bermaksud demikian.

Kamu tidak perlu menyiapkan kejutan besar atau mengeluarkan banyak biaya untuk menciptakan suasana romantis.

Mendengarkan cerita pasangan dengan sungguh-sungguh, menanyakan kabarnya, atau menyediakan waktu untuk berbincang tanpa gangguan dapat membuatnya merasa lebih dihargai.

Jika hubungan belakangan terasa monoton, manfaatkan kesempatan untuk mencoba kegiatan sederhana yang dapat dinikmati bersama.

Editor: Novia Tri Astuti
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