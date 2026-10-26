Ramalan Shio Kuda Minggu Ini 26 Oktober - 1 November 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta

JawaPos.com – Shio Kuda menjadi salah satu lambang yang paling sering dibicarakan karena sifatnya yang penuh semangat tinggi.

Pada ramalan Minggu ini, pemilik zodiak cina tersebut diminta mengurangi gerak cepat dan lebih banyak menenangkan diri.

Periode 26 Oktober hingga 1 November membawa pesan untuk menutup pintu dari hal-hal yang tidak perlu.

Pesan itu berlaku pada empat bidang kehidupan, yakni keuangan, kesehatan, karier, dan kisah cinta setiap orang.

Dilansir dari laman The Astro Scope pada Senin (26/10), dijelaskan mengenai ramalan Shio Kuda Minggu Ini 26 Oktober sampai 1 November 2026 mengenai keuangan, kesehatan, karier dan cinta.

1. Keuangan

Kamu menutup pintu bagi pengeluaran impulsif dan mulai fokus pada kebiasaan menabung yang jauh lebih bijak.

Angka tujuh mendorongmu menyusun anggaran lewat langkah kecil yang terus bertambah pelan-pelan dari waktu ke waktu.

Warna kuning ikut membuat pandangan terhadap kondisi keuanganmu terasa jauh lebih cerah dan penuh harapan baru.