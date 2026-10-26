Ramalan Shio Naga Minggu Ini 26 Oktober - 1 November 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta

JawaPos.com – Begini peruntungan Shio Naga pada Minggu ini, mulai dari keuangan, kesehatan, karier, hingga ke urusan cinta.

Ramalan lengkap untuk periode 26 Oktober hingga 1 November 2026 yang bisa menjadi panduan harianmu.

Secara umum, energi zodiak ini cenderung tenang sehingga persiapan diam-diam terasa lebih bermanfaat dibandingkan tampil terlalu mencolok.

Warna emas dan arah timur muncul kembali sebagai simbol keberuntungan yang bisa kamu manfaatkan dalam keseharian.

Dilansir dari laman The Astro Scope pada Senin (26/10), dijelaskan mengenai ramalan Shio Naga Minggu Ini 26 Oktober sampai 1 November 2026 mengenai keuangan, kesehatan, karier dan cinta.

1. Keuangan

Tingkat keberuntungan finansialmu masih berada di posisi tinggi dan memberi rasa tenang untuk melangkah dengan mantap.

Meski begitu, kebiasaan belanja impulsif berpotensi menggerus dana cadangan yang selama ini menjadi andalan utama bagimu.

Manfaatkan waktu persiapan yang tenang untuk memeriksa anggaran secara teliti dan menyimpan rapi seluruh bukti pengeluaranmu.