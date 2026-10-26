Ramalan Shio Naga Minggu Ini 26 Oktober - 1 November 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta

Ramalan Shio Naga Minggu ini 26 Oktober - 1 November 2026./Magnific/ magnific
JawaPos.com – Begini peruntungan Shio Naga pada Minggu ini, mulai dari keuangan, kesehatan, karier, hingga ke urusan cinta.
Ramalan lengkap untuk periode 26 Oktober hingga 1 November 2026 yang bisa menjadi panduan harianmu.
Secara umum, energi zodiak ini cenderung tenang sehingga persiapan diam-diam terasa lebih bermanfaat dibandingkan tampil terlalu mencolok.
Warna emas dan arah timur muncul kembali sebagai simbol keberuntungan yang bisa kamu manfaatkan dalam keseharian.
Dilansir dari laman The Astro Scope pada Senin (26/10), dijelaskan mengenai ramalan Shio Naga Minggu Ini 26 Oktober sampai 1 November 2026 mengenai keuangan, kesehatan, karier dan cinta.
1. Keuangan
Tingkat keberuntungan finansialmu masih berada di posisi tinggi dan memberi rasa tenang untuk melangkah dengan mantap.
Meski begitu, kebiasaan belanja impulsif berpotensi menggerus dana cadangan yang selama ini menjadi andalan utama bagimu.
Manfaatkan waktu persiapan yang tenang untuk memeriksa anggaran secara teliti dan menyimpan rapi seluruh bukti pengeluaranmu.
Celengan berwarna emas bisa menjadi pengingat sederhana untuk menabung secara teratur setiap kali ada rezeki tambahan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi
5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami
Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah
Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong
Ganggu Lingkungan Pemkot Surabaya Segel Usaha Potong Ayam di Tengah Kampung Bratang Gede
Madura United Bidik 3 Poin di Derbi Suramadu, Persebaya Surabaya Wajib Waspada
Tavares Janji Persebaya Tampil Trengginas Lawan Madura United Demi Dongkrak Klasemen
Prediksi Skor Lens vs Paris FC di Liga Prancis: Les Parisiens Kejar Puncak
Prediksi Skor Barcelona vs Real Madrid 26 Oktober 2026: El Clasico Sengit!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022