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Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 26 Oktober 2026 | 20.30 WIB

Ramalan Shio Ular Minggu Ini 26 Oktober - 1 November 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta

Ramalan Shio Ular Minggu ini 26 Oktober - 1 November 2026./Magnific/ magnific - Image

Ramalan Shio Ular Minggu ini 26 Oktober - 1 November 2026./Magnific/ magnific

JawaPos.com – Shio Ular dikenal sebagai sosok tenang yang peka, dan ramalan Minggu ini menyoroti sisi tersebut.

Periode 26 Oktober hingga 1 November membawa suasana yang cocok untuk bersikap hati-hati dan teliti.

Banyak hal bisa berjalan lancar bila Anda mau mengatur langkah dengan tenang dan tidak tergesa-gesa.

Berikut gambaran lengkap mengenai keuangan, kesehatan, karier, dan cinta yang perlu Anda perhatikan.

Dilansir dari laman The Astro Scope pada Senin (26/10), dijelaskan mengenai ramalan Shio Ular Minggu Ini 26 Oktober sampai 1 November 2026 mengenai keuangan, kesehatan, karier dan cinta.

1. Keuangan

Keputusan finansial pekan ini akan lebih baik bila diambil dengan sikap hati-hati dan penuh perhitungan matang.

Energi saat ini mendukung Anda menyusun anggaran secara pribadi daripada mudah tergoda membeli barang secara impulsif.

Warna hitam bisa menjadi pengingat agar catatan keuangan Anda selalu rapi dan mudah diperiksa kapan saja.

Fokuslah pada keuntungan jangka panjang karena langkah kecil yang konsisten biasanya memberi hasil yang lebih stabil.

Editor: Hanny Suwindari
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