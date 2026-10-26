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Leni Setya Wati
Senin, 26 Oktober 2026 | 16.10 WIB

Ramalan Shio Tikus 26 Oktober 2026: Keberuntungan, Keuangan, Karier, Cinta, dan Kesehatan

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Ilustrasi Shio Tikus (magnific/brgfx)

JawaPos.com - Shio Tikus memiliki peluang untuk memulai sesuatu yang baru dengan mengandalkan intuisi dan perencanaan yang matang.

Hari ini menjadi waktu yang tepat untuk mengambil langkah secara bertahap tanpa terburu-buru dalam menentukan keputusan penting.

Percayalah pada kemampuan diri sendiri, tetapi tetap pertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum bertindak.

Dalam urusan asmara, komunikasi yang jujur dapat membuka kesempatan untuk membangun hubungan yang lebih dekat.

Bagi yang masih lajang, cobalah lebih terbuka terhadap percakapan bermakna yang berpotensi menghadirkan koneksi baru.

Sementara itu, mereka yang sudah memiliki pasangan disarankan untuk memperkuat hubungan melalui sikap saling memahami dan komunikasi yang penuh kasih sayang.

Dilansir dari AsiaOne, berikut ini adalah ramalan lengkap Shio Tikus yang perlu kamu ketahui.

Angka keberuntungan: 5, 9, 11

Huruf keberuntungan: Y, W

Editor: Hanny Suwindari
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