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Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 25 Oktober 2026 | 23.47 WIB

Ramalan Shio Besok Senin 26 Oktober 2026: Tikus, Kerbau, Macan, dan Kelinci

Ilustrasi shio (magnific) - Image

Ilustrasi shio (magnific)

 

JawaPos.com - Ramalan shio besok, Senin, 26 Oktober 2026, memberi gambaran menarik untuk mengawali pekan, bagi pemilik Shio Tikus, Kerbau, Macan, dan Kelinci. 

Pergerakan aktivitas setelah akhir pekan dapat menjadi kesempatan untuk menata kembali prioritas, mengambil keputusan dengan lebih cermat, dan memperhatikan keseimbangan antara pekerjaan, keuangan, serta hubungan pribadi.

Dalam astrologi Tiongkok, Shio Tikus yang identik dengan kecerdikan dan kemampuan beradaptasi, Kerbau dengan ketekunan, Macan dengan keberanian, sedangkan Kelinci dikenal karena pendekatan yang lembut dan diplomatis, akan membawa hoki yang menarik di berbagai aspek.

Lantas, bagaimana gambaran peruntungan Shio Tikus, Kerbau, Macan, dan Kelinci besok

Simak ulasan berikut untuk mendapatkan inspirasi dalam menyambut awal pekan dengan lebih terencana.

1. Shio Tikus: Fokus pada Prioritas dan Periksa Kembali Rencana Kerja

Senin, 26 Oktober 2026

Bagi pemilik Shio Tikus, awal pekan dapat menjadi kesempatan untuk mengatur strategi dan menyelesaikan pekerjaan dengan lebih mandiri. Karakter Tikus dalam astrologi Tiongkok sering dikaitkan dengan kecerdikan, kemampuan beradaptasi, dan ketajaman dalam membaca situasi. Sifat tersebut dapat membantu menghadapi kesibukan, terutama jika Anda mampu menentukan prioritas dan tidak mudah terdistraksi oleh urusan di luar kendali.

Karier dan pekerjaan

Senin ini, cobalah memusatkan perhatian pada tugas yang benar-benar membutuhkan keterlibatan Anda. Jika bekerja dalam tim, pembagian tanggung jawab yang jelas dapat membantu menghindari kesalahpahaman. Ketika menghadapi rekan kerja dengan kebiasaan yang berbeda, hindari membuang terlalu banyak energi untuk mempermasalahkan hal-hal kecil. Tetap profesional dan fokus pada hasil yang ingin dicapai.

Bagi yang sedang mencari pekerjaan, awal pekan bisa dimanfaatkan untuk meninjau lowongan, memperbarui dokumen lamaran, dan menyiapkan langkah berikutnya. Sementara itu, pemilik usaha dapat mengevaluasi strategi yang sudah berjalan sebelum memutuskan perubahan baru.

Keuangan dan rezeki

Dari sisi keuangan, Shio Tikus sebaiknya mengutamakan perencanaan. Periksa kembali pengeluaran rutin, tagihan, serta kebutuhan yang harus dipenuhi selama pekan ini. Jangan terburu-buru mengikuti tawaran yang terlihat menguntungkan tanpa memeriksa informasi dan risikonya.

Jika memiliki rencana menambah pemasukan, pilih peluang yang realistis dan sesuai kemampuan. Kebiasaan mengelola uang secara disiplin lebih dapat diandalkan daripada berharap pada keuntungan yang belum pasti.

Asmara dan hubungan sosial

Editor: Novia Tri Astuti
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