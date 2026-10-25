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Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 25 Oktober 2026 | 23.34 WIB

Ramalan Shio Besok Senin, 26 Oktober 2026: Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi

Ilustrasi shio (magnific) - Image

Ilustrasi shio (magnific)

 

JawaPos.com - Ramalan astrologi besok Senin, 26 Oktober 2026, menunjukkan gambaran menarik bagi Shio Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi.

Keempat shio ini dapat menggunakan awal pekan untuk mengevaluasi prioritas, memperhatikan pengeluaran, dan menjaga komunikasi dengan orang-orang terdekat. 

Seperti dilansir dari Astrology.com, berikut ini adalah ramalan selengkapnya untuk Shio Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi.
 
1. Shio Monyet: Kreativitas Membantu Menemukan Peluang Baru

Senin, 26 Oktober 2026

Pemilik Shio Monyet dapat mengawali pekan dengan mengandalkan kreativitas dan kemampuan beradaptasi. Dalam astrologi Tiongkok, Monyet dikenal cerdas, lincah, dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Karakter tersebut dapat membantu menghadapi perubahan, terutama ketika pekerjaan menuntut pemikiran praktis dan kemampuan menemukan solusi.

Karier dan pekerjaan

Senin ini, cobalah memanfaatkan ide-ide baru untuk menyelesaikan pekerjaan dengan lebih efisien. Jika menghadapi tugas yang rumit, jangan langsung mengambil jalan pintas. Pecah persoalan menjadi beberapa bagian agar lebih mudah ditangani. Kemampuan bekerja sama juga penting, terutama ketika keberhasilan suatu proyek bergantung pada kontribusi banyak orang.

Bagi yang sedang mencari pekerjaan, awal pekan dapat digunakan untuk memperbarui CV, memeriksa lowongan, dan mempersiapkan diri menghadapi wawancara. Sementara itu, pemilik usaha bisa mengevaluasi strategi pemasaran atau mencari cara untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan.

Keuangan dan rezeki

Dalam urusan keuangan, Shio Monyet perlu menyeimbangkan kecerdikan dengan kedisiplinan. Keinginan mencoba peluang baru sebaiknya disertai pemeriksaan terhadap biaya, risiko, dan kemungkinan hasilnya. Jangan mudah percaya pada tawaran keuntungan besar yang tidak disertai informasi jelas.

Periksa pula pengeluaran rutin agar kebutuhan utama tetap terpenuhi. Jika memiliki target menabung, tentukan jumlah yang realistis dan usahakan menjalankannya secara konsisten.

Asmara dan hubungan sosial

Dalam hubungan asmara, komunikasi yang ringan tetapi jujur dapat membantu menjaga kedekatan. Bagi yang sudah berpasangan, hindari menggunakan candaan untuk mengalihkan pembicaraan serius. Dengarkan kebutuhan pasangan dan berikan perhatian yang nyata.

Bagi yang masih lajang, kesempatan mengenal orang baru bisa muncul melalui lingkungan kerja atau pergaulan. Jangan terburu-buru menetapkan harapan sebelum memahami karakter seseorang.

Secara keseluruhan, Shio Monyet dapat menjadikan Senin, 26 Oktober 2026, sebagai momentum untuk mengembangkan gagasan, memperkuat kerja sama, dan membuat keputusan finansial secara lebih cermat.

2. Shio Ayam: Ketelitian dan Komunikasi Menjadi Kekuatan

Editor: Novia Tri Astuti
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